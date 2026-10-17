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Nghị quyết 06 tạo nguồn lực phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

Văn Sơn - 17/10/2026 14:37
Nghị quyết số 06 của HĐND tỉnh đặt ra nguyên tắc phân bổ ngân sách 3 chương trình mục tiêu quốc gia tạo nguồn lực phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
Nghị quyết 06 tạo nguồn lực phát triển nông thôn Hà Tĩnh.
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