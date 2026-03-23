Novak Djokovic văng khỏi top 3 thế giới, Jannik Sinner áp sát ngôi vương của Carlos Alcaraz

Văn Thể23/03/2026 17:39

Bảng xếp hạng tennis live ngày 23/3 chứng kiến bước ngoặt khi Novak Djokovic tụt xuống hạng 4 thế giới. Tại Miami Open 2026, Jannik Sinner đang thu hẹp khoảng cách với Carlos Alcaraz.

Bảng xếp hạng trực tuyến (live ranking) ngày 23/3 ghi nhận những thay đổi mang tính bước ngoặt tại Miami Open 2026. Novak Djokovic chính thức rời khỏi top 3 thế giới, trong khi cuộc đua giành ngôi vị số 1 giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner trở nên gay gắt hơn bao giờ hết sau những diễn biến bất ngờ tại giải đấu đang diễn ra ở Mỹ.

Alcaraz và Djokovic đang đối mặt với những thách thức về thứ hạng tại Miami Open 2026.
Alcaraz, Djokovic (từ trái qua) gặp khó khăn khi một người bị loại sớm, một người không dự Miami Open 2026

ATP: Novak Djokovic rời top 3, Alexander Zverev vươn lên

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng nam là sự thoái lui của Novak Djokovic. Việc không tham dự Miami Open 2026 do chấn thương đã khiến tay vợt người Serbia bị trừ tới 650 điểm, đẩy anh xuống vị trí số 4 thế giới. Người trực tiếp hưởng lợi từ sự vắng mặt này là Alexander Zverev, khi tay vợt người Đức chính thức vươn lên vị trí thứ 3.

Ở vị trí dẫn đầu, Carlos Alcaraz vẫn duy trì ngôi vương với 13.590 điểm. Tuy nhiên, thất bại sớm ngay từ vòng 3 đã khiến tay vợt Tây Ban Nha chỉ có thêm 40 điểm tích lũy. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Jannik Sinner (11.450 điểm) áp sát. Sinner hiện có cơ hội thu hẹp đáng kể khoảng cách nếu tiếp tục tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Trong nhóm ngoài top 10, Jiri Lehecka gây ấn tượng khi tăng 4 bậc lên hạng 18 thế giới nhờ thành tích lọt vào vòng 4. Ngược lại, tài năng trẻ Jakub Mensik gây thất vọng lớn khi tụt tới 13 bậc do không bảo vệ được số điểm quan trọng.

WTA: Aryna Sabalenka vững vàng, Iga Swiatek hụt hơi

Tại bảng xếp hạng đơn nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục khẳng định vị thế thống trị với hơn 10.000 điểm. Dù đối mặt với áp lực bảo vệ điểm số lớn, tay vợt người Belarus vẫn đang thể hiện phong độ ổn định tại Miami để giữ vững ngôi vị số 1 thế giới.

Trái ngược với sự ổn định của Sabalenka, Iga Swiatek đã phải nhận cú sốc lớn khi bị loại ngay từ vòng 2, khiến cô bị trừ điểm và đánh mất cơ hội cải thiện thứ hạng. Trong khi đó, Elena Rybakina vẫn kiên trì bám đuổi ở vị trí thứ 2 sau khi giành quyền vào vòng 4.

Đáng chú ý, các tay vợt trẻ đang tạo nên làn sóng mới trong top 30. Victoria Mboko (19 tuổi) và Mirra Andreeva (18 tuổi) đều khẳng định vị trí trong top 10 thế giới. Đặc biệt, Iva Jovic (18 tuổi) đã lập cột mốc mới khi vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng WTA.

Bảng xếp hạng ATP Top 30 (Cập nhật 23/3)

TT Tay vợt Tuổi Biến động XH Điểm
1Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)22013.590
2Jannik Sinner (Ý)24011.450
3Alexander Zverev (Đức)28+14.855
4Novak Djokovic (Serbia)38-14.720
5Lorenzo Musetti (Ý)2404.265
6Alex de Minaur (Úc)2704.095
7Félix Auger-Aliassime (Canada)25+14.000
8Taylor Fritz (Mỹ)28-13.870
9Ben Shelton (Mỹ)2303.860
10Daniil Medvedev (Nga)3003.610
11Alexander Bublik (Kazakhstan)2803.345
12Casper Ruud (Na Uy)2702.625
13Flavio Cobolli (Ý)23+12.520
14Karen Khachanov (Nga)29+12.410
15Andrey Rublev (Nga)28+12.360
16Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)26+12.220
17Luciano Darderi (Ý)24+12.050
18Jiri Lehecka (CH Séc)24+41.940
19Frances Tiafoe (Mỹ)28+11.920
20Francisco Cerundolo (Argentina)27-11.870
21Learner Tien (Mỹ)2001.845
22Valentin Vacherot (Monaco)27+31.831
23Tommy Paul (Mỹ)2801.815
24Cameron Norrie (Anh)3001.738
25Jack Draper (Anh)24+11.710
26Jakub Mensik (CH Séc)20-131.700
27Arthur Rinderknech (Pháp)3001.651
28Holger Rune (Đan Mạch)2201.630
29Tallon Griekspoor (Hà Lan)2901.585
30Tomás Martín Etcheverry (Argentina)26+21.480

Bảng xếp hạng WTA Top 30 (Cập nhật 23/3)

TT Tay vợt Tuổi Biến động XH Điểm
1Aryna Sabalenka (Belarus)27010.145
2Elena Rybakina (Kazakhstan)2607.838
3Iga Swiątek (Ba Lan)2407.263
4Coco Gauff (Mỹ)2206.748
5Amanda Anisimova (Mỹ)24+16.180
6Jessica Pegula (Mỹ)32-16.148
7Elina Svitolina (Ukraine)31+13.965
8Jasmine Paolini (Ý)30-13.907
9Victoria Mboko (Canada)1903.436
10Mirra Andreeva (Nga)1803.121
11Ekaterina Alexandrova (Nga)3102.973
12Belinda Bencic (Thụy Sĩ)2902.888
13Linda Noskova (CH Séc)2102.801
14Karolína Muchova (CH Séc)2902.723
15Naomi Osaka (Nhật Bản)2802.324
16Iva Jovic (Mỹ)18+12.105
17Clara Tauson (Đan Mạch)23-12.040
18Madison Keys (Mỹ)3102.026
19Diana Shnaider (Nga)21+11.953
20Elise Mertens (Bỉ)30-11.936
21Ludmilla Samsonova (Nga)27+11.845
22Anna Kalinskaya (Nga)27-11.813
23Jeļena Ostapenko (Latvia)28+11.765
24Leylah Fernandez (Canada)23+11.598
25Emma Navarro (Mỹ)24+21.550
26Emma Raducanu (Anh)23-31.495
27Marie Bouzkova (CH Séc)27+51.480
28Marta Kostyuk (Ukraine)2301.473
29Sorana Cirstea (Romania)35+61.459
30Qinwen Zheng (Trung Quốc)23-41.458
              Novak Djokovic văng khỏi top 3 thế giới, Jannik Sinner áp sát ngôi vương của Carlos Alcaraz
