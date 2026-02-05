Về Báo Hà Tĩnh
Tài nguyên và môi trường

Nuôi tôm không phép - Hệ lụy không nhỏ

PV - 05/02/2026 18:45
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Vì sao các Khu xử lý rác ở Hà Tĩnh đồng loạt ‘tê liệt’?
Tài nguyên và môi trường

Vì sao các Khu xử lý rác ở Hà Tĩnh đồng loạt ‘tê liệt’?

Vì sao nhiều khu xử lý rác thải đồng loạt ngưng trệ?
Tài nguyên và môi trường

Vì sao nhiều khu xử lý rác thải đồng loạt ngưng trệ?

Quyết liệt bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản
Tài nguyên và môi trường

Quyết liệt bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Câu lạc bộ “nông dân bảo vệ môi trường”
Tài nguyên và môi trường

Câu lạc bộ “nông dân bảo vệ môi trường”

Nước thải hồ tôm đang đi về đâu?
Tài nguyên và môi trường

Nước thải hồ tôm đang đi về đâu?

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO