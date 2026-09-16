Qualcomm đàm phán cùng Samsung để sản xuất dòng vi xử lý cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 6 Đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ TSMC, Qualcomm tính toán đưa Samsung vào chuỗi sản xuất Snapdragon 8 Elite Gen 6 nhờ tiến bộ ở tiến trình 2nm.

Qualcomm đang tiến hành các cuộc đàm phán với tập đoàn công nghệ Samsung nhằm cùng đối tác TSMC sản xuất dòng vi xử lý di động hàng đầu thế hệ mới mang tên Snapdragon 8 Elite Gen 6 và phiên bản nâng cao Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Động thái này nhằm hạn chế rủi ro thiếu hụt sản lượng chip bán dẫn cao cấp trên quy mô toàn cầu.

Qualcomm chuẩn bị ra mắt chip Snapdragon 8 Elite Gen 6

Thay đổi chiến lược chuỗi cung ứng bán dẫn của Qualcomm

Trước các thông tin đàm phán mới nhất, thị trường bán dẫn từng kỳ vọng TSMC sẽ là đơn vị đúc chip độc quyền cung ứng toàn bộ đơn hàng thế hệ chip xử lý tiếp theo của Qualcomm. Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một đối tác sản xuất duy nhất, hãng thiết kế vi xử lý của Mỹ đang tìm kiếm giải pháp phân bổ lại rủi ro để đảm bảo tính liên tục của chuỗi cung ứng.

Sự cân nhắc trở lại từ phía Qualcomm bắt nguồn từ các bước tiến kỹ thuật rõ rệt của Samsung trong việc hoàn thiện dây chuyền công nghệ 2nm. Dù tỷ lệ thành phẩm (yield rate) hiện nay của nhà sản xuất bán dẫn Hàn Quốc mới đạt xấp xỉ 55%, mức này đã thu hẹp đáng kể khoảng cách so với các tiêu chuẩn khắt khe phục vụ các hợp đồng gia công quy mô lớn.

Một phần chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ được sản xuất bởi Samsung

So sánh năng lực công nghệ và hiệu suất dây chuyền 2nm

Việc so sánh hiệu suất giữa hai nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện nay cho thấy bức tranh cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc đúc bán dẫn tiên tiến nhất:

Tiêu chí đánh giá TSMC (Đài Loan) Samsung (Hàn Quốc) Tỷ lệ sản lượng đạt chuẩn (Yield rate) Khoảng 60% – 70% Đạt khoảng 55% Mức yêu cầu tiêu chuẩn của Qualcomm Đạt ngưỡng yêu cầu (≥ 70%) Đang tiến gần mốc chuẩn hợp đồng lớn Vai trò trong kế hoạch cung ứng Nhà sản xuất chính Nhà cung ứng dự phòng tiềm năng

Mặc dù TSMC duy trì tỷ lệ thành phẩm ổn định hơn trong khoảng 60% đến 70%, năng lực sản xuất tổng thể của đơn vị này đang chịu áp lực lớn do lượng đơn đặt hàng dày đặc từ nhiều đối tác công nghệ trên thế giới. Tình trạng này dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung chip cao cấp nếu Qualcomm chỉ dựa vào một nguồn duy nhất.

Chipset cao cấp mới của Qualcomm sẽ có hiệu năng khủng

Bước đi dự phòng và cơ hội bứt phá của Samsung

Hiện tại, Qualcomm và Samsung đang tập trung trao đổi sâu về thông số kỹ thuật chi tiết, chính sách giá thành cũng như lộ trình tối ưu hóa dây chuyền sản xuất vi xử lý. Dù tỷ lệ phân bổ khối lượng cụ thể giữa TSMC và Samsung chưa được công bố, phương án đa dạng hóa nhà xưởng gia công giúp Qualcomm chủ động kiểm soát tiến độ ra mắt các thiết bị điện thoại đầu bảng trong tương lai.

Về phía Samsung, việc tham gia vào chuỗi sản xuất Snapdragon 8 Elite Gen 6 là bước đệm then chốt. Ngay cả khi chỉ đảm nhiệm vai trò nhà cung ứng phụ, thỏa thuận hợp tác thương mại này sẽ tạo lực đẩy quan trọng để tập đoàn củng cố uy tín kỹ thuật và vị thế của tiến trình 2nm trong cuộc đua công nghệ bán dẫn toàn cầu.