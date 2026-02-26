Về Báo Hà Tĩnh

Thứ Năm, 26/2/2026, 7:44 (GMT+7)

Quê hương, con người Hà Tĩnh 26/2: Khám phá nét đẹp văn hóa, tâm linh qua các lễ hội ở Hà Tĩnh

Khi đất trời chuyển mình trong những ngày đầu xuân, cũng là lúc mạch nguồn lễ hội truyền thống của Hà Tĩnh lặng lẽ được đánh thức. Từ miền sơn cước non cao cho đến vùng cửa biển mênh mang sóng gió, những làng quê lại rộn ràng trống chiêng, mở ra mùa lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa – tâm linh của vùng đất “địa linh nhân kiệt”.
