Thứ Hai, 16/2/2026, 23:40 (GMT+7)

Văn nghệ đặc biệt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Giao thừa – khoảnh khắc đất trời giao hòa, lòng người hướng về đoàn viên và hy vọng. Dẫu còn những người đón Tết xa quê, “Tết dệt hy vọng” vẫn lan tỏa yêu thương, gửi gắm niềm tin vào một năm mới bình an, khởi sắc.
