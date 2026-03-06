Về Báo Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 6/3/2026, 7:30 (GMT+7)

Tạp chí Người cao tuổi: Mẹ và mùa Xuân

Tháng Ba lại về, mang theo sắc Xuân dịu dàng và niềm hân hoan hướng tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những người bà, người mẹ đã tảo tần, hy sinh vì gia đình và xã hội. Ở tuổi xế chiều, những người phụ nữ ấy không chỉ là điểm tựa tinh thần vững vàng cho con cháu, mà còn tiếp tục góp sức trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn từng nếp nhà, bồi đắp truyền thống tốt đẹp của quê hương.
