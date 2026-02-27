Về Báo Hà Tĩnh

Tạp chí văn hóa văn nghệ dành cho người cao tuổi: “Ngời sáng y đức”

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chương trình “Ngời sáng y đức” là lời tri ân gửi tới những y, bác sĩ đã và đang lặng thầm cống hiến, tận tụy chăm sóc sức khỏe nhân dân, viết tiếp lời dạy “Lương y như từ mẫu” bằng chính trách nhiệm và trái tim của mình.
