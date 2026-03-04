Về Báo Hà Tĩnh

Thứ Tư, 4/3/2026, 21:11 (GMT+7)

Văn nghệ thiếu nhi 4/3: Sắc màu mùa xuân

Với tuổi thơ chúng mình, mùa xuân thật đẹp khi những mầm non xanh mướt và hoa lá đua nhau khoe sắc thắm. Chương trình tuần này sẽ gửi đến các bạn những trang viết về sắc màu mùa xuân. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng mình cùng đến với truyện ngắn “Giấc mơ Lọ Lem”. Tiếp theo là chùm thơ, tản văn về cảnh sắc mùa xuân. Mục bình thơ chúng mình sẽ tìm hiểu bài thơ “Mẹ ốm” của nhà thơ Trần Đăng Khoa và kết thúc chương trình sẽ là bài hát “Em đến cùng mùa xuân” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Mỹ Dung
