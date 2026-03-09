Về Báo Hà Tĩnh

Thứ Hai, 9/3/2026, 15:14 (GMT+7)

Chương trình Văn nghệ tổng hợp 9/3: Tháng 3 - mùa thương nhớ

Tháng Ba về mang theo những gam màu dịu dàng của quê hương: ánh nắng ấm áp, sắc tím của hoa xoan, màu đỏ rực của hoa gạo, hương bưởi thoảng trong gió… Tất cả gợi lên những ký ức thân thương và những rung động rất khẽ của tình yêu, của nỗi nhớ. Trong không gian ngọt ngào ấy, lòng người cũng chợt lắng lại để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của tháng Ba.
Phan Dung
