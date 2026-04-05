Quy trình bảo hành robot hút bụi Roborock 2026: Chính sách đổi mới và địa điểm hỗ trợ kỹ thuật Cập nhật chi tiết chính sách đổi mới 1-đổi-1 trong 21 ngày và thời hạn bảo hành lên đến 24 tháng cho robot hút bụi Roborock. Hướng dẫn quy trình gửi máy và danh sách trung tâm hỗ trợ mới nhất.

Để mang đến sự an tâm tối đa cho người dùng trong quá trình trải nghiệm sản phẩm, Roborock đã cập nhật chính sách bảo hành cho các mẫu robot hút bụi với quy trình rõ ràng, nhanh chóng và ngày càng được tối ưu. Những thay đổi mới nhất năm 2026 không chỉ kéo dài thời gian bảo vệ thiết bị mà còn đơn giản hóa thủ tục tiếp nhận kỹ thuật.

Các robot hút bụi Roborock có chất lượng ấn tượng

Cơ chế đổi mới 1-đổi-1 và thời hạn bảo hành linh hoạt

Điểm nhấn đáng chú ý trong chính sách năm 2026 là ưu đãi đổi mới dành cho khách hàng. Cụ thể, các robot hút bụi Roborock được mua từ ngày 29/4/2026 sẽ được áp dụng chính sách đổi mới 1:1 trong 21 ngày đầu tiên nếu phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Điều kiện áp dụng là sản phẩm phải còn nguyên vẹn vỏ hộp, không bị rách, chắp nối hay tẩy xóa thông tin.

Sau thời gian đổi mới, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ bảo hành sửa chữa và thay thế linh kiện với các mốc thời gian cụ thể như sau:

Hạng mục sản phẩm Thời hạn bảo hành Thiết bị (Máy chính) 24 tháng Pin (Battery) 12 tháng Phụ kiện đi kèm 6 tháng

Đáng chú ý, thời gian xử lý phản hồi đối với máy đổi mới tối đa là 3 ngày làm việc. Đối với các trường hợp sửa chữa bảo hành thông thường, thời gian xử lý tối đa là 7 ngày làm việc.

Hệ thống trung tâm bảo hành Roborock trên toàn quốc

Người dùng có thể mang sản phẩm trực tiếp đến các trung tâm bảo hành (TTBH) tại các thành phố lớn để được hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp. Lưu ý, cấp hành chính quận/huyện đã được loại bỏ theo quy định mới, dưới đây là địa chỉ chi tiết:

TP. Hà Nội: Số 19 Thái Hà, Phường Trung Liệt. (Làm việc: 08:00 - 21:00, T2 - CN). SĐT: 024.7301.3019 Roborock Flagship Store: Tầng 4, 193+195 Khuất Duy Tiến, Phường Đại Mỗ. (Làm việc: 08:30 - 17:30, nghỉ CN). SĐT: 028.7300.2603

TP. Hồ Chí Minh: Số 136 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão. (Làm việc: 08:00 - 21:00, T2 - CN). SĐT: 028.7101.0136 Roborock Flagship Store: Tầng 3, Lô B5-B6, Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng. (Làm việc: 08:30 - 17:30, nghỉ CN). SĐT: 028.7305.2368

TP. Đà Nẵng: RICCO Tower, 363 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung. (Làm việc: 08:30 - 17:30, nghỉ CN). SĐT: 023.6730.8889



Quy trình 5 bước tiếp nhận và xử lý bảo hành chuyên nghiệp

Để tối ưu hóa trải nghiệm, Roborock triển khai quy trình vận chuyển và sửa chữa khép kín, hỗ trợ người dùng từ xa một cách hiệu quả.

Quy trình bảo hành các sản phẩm Roborock

Bước 1: Liên hệ và kiểm tra ban đầu. Người dùng liên hệ qua kênh bán hàng hoặc Hotline CSKH 1900 633353 để được hướng dẫn sơ bộ và kiểm tra tình trạng bảo hành của máy.

Bước 2: Đăng ký đơn vị vận chuyển. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của Nhất Tín Logistics hoặc J&T Express. Khi tạo đơn, hãy chọn người nhận là TTBH gần nhất và chọn mục "Người nhận thanh toán" để được miễn phí cước vận chuyển.

Bước 3: Đóng gói và gửi hàng. Ghi đầy đủ thông tin gồm Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ và Tình trạng máy vào giấy ghi chú dán trên thùng hàng. Sau đó, cung cấp mã vận đơn cho Hotline TTBH để hệ thống ghi nhận.

Bước 4: Kiểm định và sửa chữa. TTBH sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu trong phạm vi bảo hành, máy được sửa chữa miễn phí. Trường hợp ngoài bảo hành, khách hàng sẽ được báo phí; nếu không đồng ý sửa chữa, khách hàng chỉ cần thanh toán chi phí vận chuyển ngược lại.

Bước 5: Hoàn trả sản phẩm. Sau khi hoàn thiện sửa chữa và kiểm định chất lượng, sản phẩm sẽ được đóng gói và vận chuyển về tận địa chỉ của khách hàng.