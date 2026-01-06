Tăng thu thuế phi nông nghiệp nhờ số hóa "không tiền mặt"

Phan Thị Trâm - 01/06/2026 16:40

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai các hình thức nộp thuế điện tử trên thiết bị di động thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hệ thống ngân hàng. Việc đổi mới phương thức thu nộp thuế không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính công khai, minh bạch trong công tác thu ngân sách.