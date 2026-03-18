Thông tin tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2026

Thông tin tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2026: Tổng quan chỉ tiêu và phương thức Theo thông báo chính thức từ Đại học Kinh tế Quốc dân, năm tuyển sinh 2026 nhà trường dự kiến tuyển 8.780 chỉ tiêu thông qua 3 phương thức xét tuyển: Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (chiếm 3% tổng chỉ tiêu)

Xét tuyển theo kết quả điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp (gồm 4 phương thức PTXT1, PTXT2, PTXT3, PTXT4) Trong đó, xét tuyển thẳng chiếm 3% tổng chỉ tiêu; phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp chiếm phần lớn với 97% còn lại.

Phương thức 1 – Xét tuyển thẳng vào Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2026 Xét tuyển thẳng áp dụng cho các đối tượng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo quy định riêng của ĐHKTQD. Cụ thể: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển, đồng thời tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thí sinh đoạt giải nhất kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, thời gian đạt giải không quá 3 năm, tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các đối tượng khác theo thông báo cụ thể của ĐHKTQD.

Phương thức 2 – Xét điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026

Phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 áp dụng cho tất cả thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bao gồm cả thí sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy. Phương thức này áp dụng cho toàn bộ mã tuyển sinh năm 2026 của ĐHKTQD.

ĐHKTQD sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán – Lý – Hóa), A01 (Toán – Lý – Anh), D01 (Toán – Văn – Anh), D07 (Toán – Hóa – Anh).

Điều kiện dự tuyển theo điểm thi THPT

Thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện: đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận tương đương; đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; có đủ sức khỏe và hồ sơ theo yêu cầu. Thí sinh khuyết tật có nguyện vọng đăng ký, trong khả năng cho phép, Đại học sẽ xem xét cho theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe.

Danh sách ngành xét tuyển theo điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp 1 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D07 2 7310101 Kinh tế học A00; A01; D01; D07 3 7310101 Kinh tế và quản lý đô thị A00; A01; D01; D07 4 7310101 Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực A00; A01; D01; D07 5 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 6 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 7 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 8 7310107 Thống kê kinh tế A00; A01; D01; D07 9 7310108 Toán kinh tế A00; A01; D01; D07 10 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D07 11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 12 7340115 Marketing A00; A01; D01; D07 13 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07 14 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 15 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 16 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 17 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 19 7340205 Công nghệ tài chính (dự kiến) A00; A01; D01; D07 20 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 21 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 22 7340401 Khoa học quản lý A00; A01; D01; D07 23 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07 24 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 25 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 26 7340408 Quan hệ lao động A00; A01; D01; D07 27 7340409 Quản lý dự án A00; A01; D01; D07 28 7380101 Luật A00; A01; D01; D07 29 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D07 30 7380109 Luật thương mại quốc tế A00; A01; D01; D07 31 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 32 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 33 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 34 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 35 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 36 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 37 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 38 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 39 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 40 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D01; D07 41 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; D01; D07 42 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; D01; D07 43 CLC1 (1) Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D07 44 CLC1 (2) Ngân hàng A00; A01; D01; D07 45 CLC1 (3) Công nghệ thông tin và chuyển đổi số A00; A01; D01; D07 46 CLC1 (4) Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF A00; A01; D01; D07 47 CLC2 (1) Kinh tế Đầu tư A00; A01; D01; D07 48 CLC2 (2) Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07 49 CLC2 (3) Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 50 CLC2 (4) Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D07 51 CLC3 (1) Tài chính doanh nghiệp A00; A01; D01; D07 52 CLC3 (2) Marketing số A00; A01; D01; D07 53 CLC3 (3) Quản trị Marketing A00; A01; D01; D07 54 CLC3 (4) Quản trị Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 55 CLC3 (5) Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 56 CLC3 (6) Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 57 CLC3 (7) Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 58 CLC3 (8) Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA A00; A01; D01; D07 59 7340101 Quản trị kinh doanh (E-BBA) A00; A01; D01; D07 60 7340101 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) A00; A01; D01; D07 61 7310108 Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểm A00; A01; D01; D07 62 7310108 Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) A00; A01; D01; D07 63 7340301 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) A00; A01; D01; D07 64 7340101 Kinh doanh số (E-BDB) A00; A01; D01; D07 65 7340101 Phân tích kinh doanh (BA) A00; A01; D01; D07 66 7340101 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) A00; A01; D01; D07 67 7340101 Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) A00; A01; D01; D07 68 7340201 Công nghệ tài chính và Ngân hàng số A00; A01; D01; D07 69 7340201 Tài chính và Đầu tư (BFI) A00; A01; D01; D07 70 7810201 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) A00; A01; D01; D07 71 7340302 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) A00; A01; D01; D07 72 7310101 Kinh tế học tài chính (FE) A00; A01; D01; D07 73 7510605 Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) A00; A01; D01; D07 74 7460108 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 75 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 76 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 77 7810101 Quản trị giải trí và sự kiện A00; A01; D01; D07 78 7340115 Công nghệ Marketing A00; A01; D01; D07 79 7460108 Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 80 7340302 Kiểm toán nội bộ A00; A01; D01; D07 81 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 82 7310109 Kinh tế số (dự kiến) A00; A01; D01; D07 83 7310101 Kinh tế Y tế A00; A01; D01; D07 84 7310105 Phát triển quốc tế A00; A01; D01; D07 85 7310101 Công nghệ môi trường và phát triển bền vững A00; A01; D01; D07 86 7810101 Quản trị công nghiệp sáng tạo A00; A01; D01; D07 87 7340404 Quản trị nhân lực quốc tế A00; A01; D01; D07 88 7310108 Quản trị rủi ro định lượng A00; A01; D01; D07 89 7460112 Toán ứng dụng (dự kiến) A00; A01; D01; D07 90 7340201 Thẩm định giá A00; A01; D01; D07 91 7310107 Thống kê và Trí tuệ kinh doanh A00; A01; D01; D07 92 7310101 Quản lý công và Chính sách (E-PMP) A00; A01; D01; D07 93 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07 94 7810103 Quản trị lữ hành A00; A01; D01; D07 95 7340115 Truyền thông Marketing A00; A01; D01; D07 96 7380107 Luật kinh doanh A00; A01; D01; D07 97 7340121 Quản trị kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07 98 7340121 Quản lý thị trường A00; A01; D01; D07 99 7340201 Thẩm định giá A00; A01; D01; D07 100 TT1 (1) Kế toán A00; A01; D01; D07 101 TT1 (2) Kế hoạch tài chính A00; A01; D01; D07 102 TT1 (3) Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 103 TT2 (1) Tài chính A00; A01; D01; D07 104 TT2 (2) Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07

Phương thức 3 – Xét tuyển kết hợp tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2026 Phương thức xét tuyển kết hợp năm 2026 của ĐHKTQD bao gồm 4 nhóm đối tượng (PTXT1, PTXT2, PTXT3, PTXT4): PTXT1 – Xét theo chứng chỉ SAT hoặc ACT Thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên, được cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển. Khi dự thi SAT, thí sinh đăng ký mã trường 7793-National Economics University; khi thi ACT đăng ký mã 1767-National Economics University. Nếu đã thi mà chưa đăng ký mã ĐHKTQD, thí sinh cần đăng ký bổ sung với tổ chức thi. PTXT2 – Xét theo điểm thi đánh giá năng lực / tư duy Thí sinh cần đạt một trong các mức điểm sau: điểm HSA (ĐHQG Hà Nội) từ 85 điểm trở lên; hoặc V-ACT (ĐHQG TP.HCM) từ 700 điểm trở lên; hoặc TSA (ĐH Bách khoa Hà Nội) từ 60 điểm trở lên. Điểm thi có giá trị sử dụng trong các năm 2024, 2025 và 2026. PTXT3 – Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và điểm đánh giá năng lực Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 46 trở lên, hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên, kết hợp với một trong các điểm thi HSA/V-ACT/TSA đạt ngưỡng theo quy định tại PTXT2. PTXT4 – Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và điểm thi THPT Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC (L&R 785, S 160, W 150) trở lên, kết hợp với điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán và một môn khác (Văn, Lý hoặc Hóa) thuộc tổ hợp xét tuyển của ĐHKTQD. Lưu ý quan trọng: ĐHKTQD không chấp nhận tất cả các chứng chỉ thi dưới hình thức "Home edition".

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế – NEU 2026 Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi sang thang điểm 10 như sau: IELTS TOEFL iBT TOEIC (L&R / S / W) Điểm quy đổi 7.5 – 9.0 102 trở lên 965 / 190 / 190 10 7.0 94 – 101 945 / 180 / 180 9.5 6.5 79 – 93 890 / 170 / 170 9.0 6.0 60 – 78 840 / 160 / 160 8.5 5.5 46 – 59 785 / 160 / 150 8.0 Lưu ý: Các chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT, TOEIC phải được cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp năm 2026.