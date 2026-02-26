Về Báo Hà Tĩnh
Tuyển sinh 2026 Ngành Sư phạm tiếng Anh: Thêm trường công bố tuyển sinh

26/02/2026

Tuyển sinh 2026, thêm nhiều cơ sở đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh đã công bố phương thức xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến.

Phương thức xét tuyển các ngành Ngôn ngữ và Sư phạm

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2026 với 16 chương trình đào tạo.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi.

Phương thức 2: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT của ĐHQGHN.Điều kiện đăng ký:

Kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQGHN có điểm hợp phần tiếng Anh.

Điểm xét tuyển được quy đổi sang thang 30 theo bảng quy đổi của ĐHQGHN.

Điểm xét tuyển, điểm thưởng, điểm ưu tiên được tính theo quy định của Bộ GD&ĐT và xem chi tiết tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2026.

Tuyển sinh 2026 Ngành Sư phạm tiếng Anh: Thêm trường công bố tuyển sinh

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và học phí dự kiến 16 chương trình đào tạo

Về chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Anh;

25 chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc;

770 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh;

70 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Nga, cùng nhiều ngành khác.

Các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ

TT Chương trình đào tạo Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Học phí/tháng (dự kiến)
1Ngôn ngữ AnhNgôn ngữ Anh7220201770A01, D01, D07, D08, D14, D154.200.000đ
2Ngôn ngữ NgaNgôn ngữ Nga722020270A01, D01, D07, D08, D14, D15, D02, D42, D623.100.000đ
3Ngôn ngữ PhápNgôn ngữ Pháp7220203150A01, D01, D07, D08, D14, D15, D03, D44, D644.200.000đ
4Ngôn ngữ Trung QuốcNgôn ngữ Trung Quốc7220204300A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D654.200.000đ
5Ngôn ngữ ĐứcNgôn ngữ Đức7220205120A01, D01, D07, D08, D14, D15, D05, D41, D614.200.000đ
6Ngôn ngữ NhậtNgôn ngữ Nhật7220209300A01, D01, D07, D08, D14, D15, D06, D43, D634.200.000đ
7Ngôn ngữ Hàn QuốcNgôn ngữ Hàn Quốc7220210280A01, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH54.200.000đ
8Ngôn ngữ Ả RậpNgôn ngữ Ả Rập722021160A01, D01, D07, D08, D14, D153.100.000đ
9Văn hóa và truyền thông xuyên quốc giaTruyền thông quốc tế732010750A01, D01, D07, D08, D14, D153.100.000đ
10Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữTiếng Việt và Văn hóa Việt Nam722010150A01, D01, D07, D08, D14, D153.100.000đ

Các chương trình đào tạo ngành Sư phạm

TT Chương trình đào tạo Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Học phí/tháng
11Sư phạm tiếng AnhSư phạm tiếng Anh7140231150A01, D01, D07, D08, D14, D15Theo Quy định của Nhà nước
12Sư phạm tiếng Trung QuốcSP tiếng Trung Quốc714023425A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D65
13Sư phạm tiếng ĐứcSP tiếng Đức714023525A01, D01, D07, D08, D14, D15, D05, D41, D61
14Sư phạm tiếng NhậtSP tiếng Nhật714023625A01, D01, D07, D08, D14, D15, D06, D43, D63
15Sư phạm tiếng Hàn QuốcSP tiếng Hàn Quốc714023725A01, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5

Chương trình đào tạo quốc tế

TT Chương trình đào tạo Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Học phí/tháng (dự kiến)
16Kinh tế – Tài chínhKinh tế7310101350A01, D01, D07, D08, D14, D156.700.000đ*

Phương thức tuyển sinh ngành Kinh tế – Tài chính (CT đào tạo quốc tế)

1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT.

3. Xét tuyển kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức.

Học phí dự kiến năm 2026

Về học phí, mức dự kiến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN phân theo từng nhóm ngành như sau:

4.200.000đ/tháng: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc.

3.100.000đ/tháng: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập, Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ.

Theo Quy định Nhà nước: Các ngành Sư phạm (SP tiếng Anh, SP tiếng Trung Quốc, SP tiếng Đức, SP tiếng Nhật, SP tiếng Hàn Quốc).

6.700.000đ*/tháng: Kinh tế – Tài chính (Chương trình đào tạo quốc tế).

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...

              Tuyển sinh 2026 Ngành Sư phạm tiếng Anh: Thêm trường công bố tuyển sinh
