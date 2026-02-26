Đời sống Tuyển sinh 2026 Ngành Sư phạm tiếng Anh: Thêm trường công bố tuyển sinh Tuyển sinh 2026, thêm nhiều cơ sở đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh đã công bố phương thức xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến.

Phương thức xét tuyển các ngành Ngôn ngữ và Sư phạm

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2026 với 16 chương trình đào tạo.

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngoại ngữ được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi.

Phương thức 2: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT của ĐHQGHN.Điều kiện đăng ký:

Kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQGHN có điểm hợp phần tiếng Anh.

Điểm xét tuyển được quy đổi sang thang 30 theo bảng quy đổi của ĐHQGHN.

Điểm xét tuyển, điểm thưởng, điểm ưu tiên được tính theo quy định của Bộ GD&ĐT và xem chi tiết tại Thông báo tuyển sinh đại học năm 2026.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và học phí dự kiến 16 chương trình đào tạo

Về chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Anh;

25 chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc;

770 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh;

70 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Nga, cùng nhiều ngành khác.

Các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ

TT Chương trình đào tạo Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Học phí/tháng (dự kiến) 1 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 7220201 770 A01, D01, D07, D08, D14, D15 4.200.000đ 2 Ngôn ngữ Nga Ngôn ngữ Nga 7220202 70 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D02, D42, D62 3.100.000đ 3 Ngôn ngữ Pháp Ngôn ngữ Pháp 7220203 150 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D03, D44, D64 4.200.000đ 4 Ngôn ngữ Trung Quốc Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 300 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D65 4.200.000đ 5 Ngôn ngữ Đức Ngôn ngữ Đức 7220205 120 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D05, D41, D61 4.200.000đ 6 Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Nhật 7220209 300 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D06, D43, D63 4.200.000đ 7 Ngôn ngữ Hàn Quốc Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 280 A01, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 4.200.000đ 8 Ngôn ngữ Ả Rập Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 60 A01, D01, D07, D08, D14, D15 3.100.000đ 9 Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia Truyền thông quốc tế 7320107 50 A01, D01, D07, D08, D14, D15 3.100.000đ 10 Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 7220101 50 A01, D01, D07, D08, D14, D15 3.100.000đ

Các chương trình đào tạo ngành Sư phạm

TT Chương trình đào tạo Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Học phí/tháng 11 Sư phạm tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh 7140231 150 A01, D01, D07, D08, D14, D15 Theo Quy định của Nhà nước 12 Sư phạm tiếng Trung Quốc SP tiếng Trung Quốc 7140234 25 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D65 13 Sư phạm tiếng Đức SP tiếng Đức 7140235 25 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D05, D41, D61 14 Sư phạm tiếng Nhật SP tiếng Nhật 7140236 25 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D06, D43, D63 15 Sư phạm tiếng Hàn Quốc SP tiếng Hàn Quốc 7140237 25 A01, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5

Chương trình đào tạo quốc tế

TT Chương trình đào tạo Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển Học phí/tháng (dự kiến) 16 Kinh tế – Tài chính Kinh tế 7310101 350 A01, D01, D07, D08, D14, D15 6.700.000đ*

Phương thức tuyển sinh ngành Kinh tế – Tài chính (CT đào tạo quốc tế)

1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. 2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT. 3. Xét tuyển kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức.

Học phí dự kiến năm 2026

Về học phí, mức dự kiến tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN phân theo từng nhóm ngành như sau:

4.200.000đ/tháng: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc. 3.100.000đ/tháng: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập, Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ. Theo Quy định Nhà nước: Các ngành Sư phạm (SP tiếng Anh, SP tiếng Trung Quốc, SP tiếng Đức, SP tiếng Nhật, SP tiếng Hàn Quốc). 6.700.000đ*/tháng: Kinh tế – Tài chính (Chương trình đào tạo quốc tế).

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...