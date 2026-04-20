Tuyên truyền về Tổng Bí thư Hà Huy Tập trên báo và PTTH Hà Tĩnh

Hương Ly - 20/04/2026 18:00

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đây là dịp để quê hương tri ân những cống hiến của người lãnh đạo kiên trung đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Báo và phát thanh, truyền hình HT đã triển khai đợt tuyên truyền sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú, khắc họa rõ nét chân dung người con ưu tú của quê hương trên tất cả các loại hình báo chí.