Cần biết Văn khấn lễ tạ mộ cuối năm (lễ Chạp) 2026: Bài cúng thỉnh mời ông bà về đón Tết Bính Ngọ Văn khấn lễ tạ mộ cuối năm Ất Tỵ (lễ Chạp) theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn Hóa – Thông Tin). Bài cúng mời ông bà tổ tiên về đón Tết Bính Ngọ 2026

Lễ tạ mộ cuối năm (lễ Chạp) là gì?

Lễ tạ mộ hay lễ Chạp là nghi thức được thực hiện vào tháng 12 Âm lịch (tháng Chạp) hằng năm. Theo đó, các gia đình đến nơi đặt mộ phần tổ tiên, người thân đã khuất để làm hai việc chính: thứ nhất là tạ ơn thần linh, thổ địa đã cai quản và che chở nơi an nghỉ của gia tiên trong suốt một năm qua; thứ hai là dọn dẹp, sửa sang mộ phần rồi thắp hương kính mời hương linh ông bà về đón Tết cùng con cháu.

Người xưa có câu "Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn". Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, cha ông dù đã mất đi nhưng vẫn luôn hiện diện trong tâm trí con cháu.

Lễ tạ mộ cuối năm chính là biểu hiện cao đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn — nhắc nhở thế hệ sau về lòng hiếu thảo, sự biết ơn với các bậc sinh thành và tiền nhân.

Theo TS Vũ Thế Khanh, tảo mộ (tạ mộ) cuối năm thường các gia đình đi từ ngày 20 - 30 Tết. Tuy nhiên, phần lớn gia đình chọn làm lễ sau ngày 23 tháng Chạp (sau khi cúng tiễn ông Công ông Táo về trời), bởi theo quan niệm dân gian, từ thời điểm này ông bà tổ tiên bắt đầu được rước về nhà đoàn tụ cùng con cháu.

Năm nay, ngày 23 tháng Chạp Ất Tỵ rơi vào thứ Ba 10/2/2026 (Dương lịch) và ngày 30 Tết là thứ Hai 16/2/2026. Như vậy, thời gian lý tưởng để làm lễ tạ mộ Tết Bính Ngọ 2026 là từ ngày 11/2 đến chiều 16/2/2026 (tức 24 đến 30 tháng Chạp Ất Tỵ).

Việc tạ mộ cuối năm không cần phải chọn giờ đẹp, quan trọng các gia đình chọn các ngày có thời tiết thuận lợi, tạnh ráo, ấm áp, thuận tiện để con cháu tề tựu đông đủ.

Trình tự nghi thức lễ tạ mộ cuối năm

Để lễ tạ mộ diễn ra trang nghiêm và đúng phong tục, các gia đình nên thực hiện theo trình tự sau đây. Đây là quy trình phổ biến được nhiều chuyên gia phong tục và nhà nghiên cứu văn hóa khuyến nghị.

Bước 1: Thắp hương tại nơi thờ chung của nghĩa trang: Khi đến nghĩa trang, gia chủ nên đến nơi thờ Thổ Địa hoặc nơi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát (nếu có) để đặt lễ và thắp nhang trước, xin phép thần linh cai quản khu nghĩa trang cho gia đình được vào thăm viếng.

Bước 2: Dọn dẹp, sửa sang mộ phần: Con cháu tiến hành nhổ cỏ dại, quét dọn sạch sẽ mặt trước, mặt sau và khu vực xung quanh mộ. Nếu có cây cảnh, chăm sóc cắt tỉa gọn gàng. Có thể trồng thêm hoa, trang trí cho phần mộ đẹp và ấm cúng hơn.

Bước 3: Bày lễ vật và thắp hương khấn vái: Sắp lễ vật lên ban thờ trước mộ phần, thắp 9 nén nhang (hoặc 3 nén tùy phong tục), chắp tay thành kính xá lễ rồi đọc văn khấn tạ mộ.

Nội dung văn khấn gồm hai phần: khấn thần linh thổ địa cai quản khu mộ, sau đó khấn mời hương linh gia tiên về đón Tết.

Bước 4: Chờ hương tàn, hóa vàng: Trong khi đợi hương cháy, con cháu có thể tiếp tục dọn dẹp những phần còn lại. Khi hương cháy được khoảng 2/3, gia chủ tiến hành lễ tạ, hóa tiền vàng mã và xin thụ lộc.

Bước 5: Thắp hương cho mộ phần lân cận: Một nét đẹp đáng trân quý là sau khi chăm sóc mộ gia đình xong, con cháu nên thắp hương cho những ngôi mộ vô thừa nhận hoặc mộ phần xung quanh, thể hiện tấm lòng nhân ái và đức độ.

Văn khấn lễ tạ mộ cuối năm (khấn tại mộ phần)

Dưới đây là bài văn khấn lễ tạ mộ cuối năm chuẩn theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam do Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin ban hành

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, mỗi lần 1 lạy) – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. – Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào Phán quan. – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương quản cai nơi nghĩa trang. – Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần. – Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long Mạch Tôn thần, các ngài Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản trong nơi nghĩa trang này. – Con kính lạy hương linh cụ: ……………… (họ tên người đã khuất) Hôm nay là ngày …… tháng Chạp năm Ất Tỵ, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Tín chủ (chúng) con là: ……………… (họ tên gia chủ) Ngụ tại: ……………… (địa chỉ) Chúng con thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa trà quả, kim ngân tài mã, kính dâng trình cáo Tôn thần. Kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là: ……………… (họ tên ông bà, tổ tiên), hiện có phần mộ ký táng tại: ……………… (tên nghĩa trang, địa chỉ). Được về với gia đình đón mừng năm mới, để cho cháu con được phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần phủ thùy doãn hứa. Cúi mong vong linh chấp kỳ lễ bạc, lời kêu tiếng khấn, tờ đơn cánh sớ, tùy phương ứng biến, độ trì toàn gia từ trẻ tới già luôn được vui tươi, mạnh khỏe. Chúng con dâng biếu vong linh tài mã gồm: ……………… (đọc tên các đồ mã dâng cho vong linh). Âm dương cách trở, bát nước nén hương, giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

TS Lê Xuân Phương (chuyên gia phong thuỷ) cũng giới thiệu bài Văn khấn lễ Chạp để các gia đình có thể tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Kính lạy ngài Kim niên đương cai Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn Chi Thần, Nguyễn Tào phán quan. Kính lạy ngài bản cảnh Thành Hoàng Chính vị Đại Vương Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần Kính lạy các ngài ngũ phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần. Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản trong xứ này. Kính lạy hương cụ………………………………………… Hôm nay là ngày……tháng…….., nhằm tiết cuối đông sắp sang năm mới. Chúng con là: ……………………………………………………… Sắm sang vật phẩm, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình Tôn Thần, kính rước vong linh gia tiên của chúng con là (tên các vong):………………………………………………………………… Có phần mộ tại đây về với gia đình………, để cháu con phụng sự trong tết, báo đáp, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn Thần phù thùy doãn hứa. Âm dương cách trở, bát nước nén hương hiếu tâm, lòng cúi xin chứng giám. Cẩn cáo!

Văn khấn thỉnh mời ông bà tổ tiên về đón Tết (khấn tại bàn thờ gia tiên)

Sau khi hoàn thành lễ tạ mộ trở về nhà, các gia đình cần chuẩn bị thêm một mâm cơm cùng lễ vật, tiền vàng để thỉnh mời gia tiên tại nhà. Sắp lễ lên bàn thờ gia tiên, thắp 9 nén nhang, chắp tay quỳ lễ 9 lễ rồi đọc bài khấn dưới đây.

Dưới đây là bài văn khấn thỉnh mời ông bà tổ tiên về đón Tết (khấn tại bàn thờ gia tiên) chuẩn theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam do Nhà xuất bản Văn Hóa – Thông Tin ban hành

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, mỗi lần 1 lạy) Kính lạy cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại. Hôm nay là ngày …… tháng Chạp năm Ất Tỵ. Chúng con là: ……………… (họ tên) Ngụ tại: ……………… (địa chỉ) Chúng con với tấm lòng thành kính, xin được kính rước cha mẹ, ông bà và gia tiên nội ngoại ngự giá tại nhà thờ gia tiên, để chúng con được thỉnh lễ báo hiếu nhân dịp Tết đón xuân năm mới Bính Ngọ. Con cháu chúng con xin được sửa soạn lễ vật, tiền vàng cùng sơn hào hải vị, nhang đăng kính mời cha mẹ, ông bà cùng gia tiên nội ngoại thụ hưởng. Cầu xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu đón xuân vui vẻ, bước sang năm mới với vận khí mới và niềm vui mới, luôn được mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Cầu nguyện cho gia tộc họ ……………… nhà ta vận khí luôn hanh thông, vạn sự được như ý. Chúng con xin đa tạ! (3 lần)

Văn khấn rước gia tiên từ xa (dành cho người không về được)

Con cháu ở xa không có điều kiện về quê ra mộ phần vẫn có thể làm lễ rước gia tiên tại nhà. Bày lễ vật, hương hoa lên bàn thờ, thắp hương khấn vái vào giờ Ngọ (11h – 13h) ngày 30 Tết (hoặc 29 Tết), vái lạy mời tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình.

Nghi thức này tuy không thực hiện tại mộ nhưng vẫn thể hiện trọn vẹn tấm lòng hiếu kính, đúng với đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần) – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn thần. – Con kính lạy tổ tiên nội ngoại họ ……………… Tín chủ (chúng) con là: ……………… Ngụ tại: ……………… Hôm nay là ngày 30 (hoặc 29) tháng Chạp năm Ất Tỵ, nhằm Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả kính dâng. Vì con cháu ở xa, không có điều kiện về quê tảo mộ, nay xin thành kính rước mời hương linh gia tiên nội ngoại về nhà thụ hưởng lễ vật, cùng con cháu đón Tết, vui xuân. Cúi xin gia tiên phù hộ độ trì cho toàn gia an khang, thịnh vượng, vạn sự hanh thông. Cẩn cáo!

Chuẩn bị lễ vật tạ mộ cuối năm

Lễ vật tạ mộ không đòi hỏi mâm cao cỗ đầy, mà cốt ở tấm lòng thành tâm. Tùy theo điều kiện kinh tế và phong tục vùng miền, mỗi gia đình có thể sắm lễ khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn chuẩn bị đồ lễ phổ biến để các gia đình tham khảo.

Lễ vật cơ bản (bắt buộc)

Những vật phẩm không thể thiếu khi đi tạ mộ gồm: hương (nhang), đèn hoặc nến đỏ, trầu cau (3 lá trầu, 3 quả cau), trà, rượu, nước trong, tiền vàng mã và một đĩa hoa quả tươi (nên chọn 5 loại quả tròn đẹp mắt).

Về hoa tươi, nên lựa chọn hoa hồng đỏ, hoa cúc trắng, hoa bách hợp hoặc những loại hoa mà người đã khuất sinh thời yêu thích.

Lễ mặn (tùy điều kiện gia đình)

Nếu chuẩn bị lễ mặn, gia đình có thể sắm thêm: một con gà trống luộc nguyên con (hoặc một khoanh giò, 2 lạng thịt nạc vai luộc), một đĩa xôi trắng hoặc bánh chưng, một đĩa gạo muối.

Lễ chay (phù hợp gia đình theo đạo Phật)

Đối với lễ chay, chuẩn bị thêm: bánh, gạo, muối, chén mật, xôi chè nếp. Lễ chay thanh tịnh, thích hợp với những gia đình mong muốn giữ sự giản dị và trang nghiêm.

Phần đồ mã

Theo phong tục, phần đồ mã gồm: tiền vàng lá, xu tiền, quần áo giấy cho người đã khuất. Một số gia đình còn chuẩn bị thêm cây vàng, cây bạc, ngựa giấy. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay khuyến khích hạn chế đốt vàng mã để bảo vệ môi trường và tiết kiệm, phù hợp với tinh thần văn minh.

Những điều cần lưu ý khi đi tạ mộ cuối năm

Những việc nên làm

Chọn ngày trời tạnh ráo, ấm áp để đi tạ mộ. Mang theo đầy đủ dụng cụ dọn dẹp như cuốc nhỏ, dao, kéo cắt cỏ, chổi quét. Dọn dẹp kỹ lưỡng cả phía trước, phía sau và khu vực xung quanh mộ phần. Thắp hương cho những ngôi mộ lân cận, đặc biệt là mộ vô thừa nhận — đây là nét đẹp nhân văn được các chuyên gia phong tục khuyến khích.

Những điều kiêng kỵ

Không nô đùa, cười nói lớn tiếng, nói tục hoặc gọi tên nhau khi ở trong khu nghĩa trang. Không giẫm đạp, ngồi lên những ngôi mộ vì bị coi là bất kính. Không ăn đồ cúng tại nghĩa trang vì dễ ảnh hưởng sức khỏe. Không tranh thủ tập thể dục, dưỡng sinh tại đó vì theo quan niệm dân gian, uế khí dễ xâm nhập vào cơ thể. Hạn chế chụp ảnh tại khu vực nghĩa trang.

Đối tượng nên tránh đi tạ mộ

Phụ nữ đang mang thai, người có sức khỏe yếu, người đang bị bệnh nặng nên hạn chế đi tạ mộ để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trẻ nhỏ nếu đi theo nên được người lớn trông nom cẩn thận. Khi trở về nhà, nên hơ lửa hoặc tắm nước gừng để thanh lọc, giữ cho cơ thể sạch sẽ.