Về Báo Hà Tĩnh

Văn hóa - xã hội

00:00
image
Thứ Sáu, 18/9/2026, 19:11 (GMT+7)

Văn nghệ dành cho người cao tuổi: Trao truyền những giá trị đẹp

Giữa nhịp sống hôm nay, những người cao tuổi vẫn lặng lẽ gìn giữ nếp nhà, trao truyền ký ức, bồi đắp nghĩa tình và lan tỏa những giá trị đẹp cho cộng đồng.
Trung Hoa
Podcast
Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO