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Thứ Tư, 30/9/2026, 16:51 (GMT+7)

Văn nghệ thiếu nhi: Mùa thu và những điều thân thương

Cuối thu, Văn nghệ thiếu nhi Hà Tĩnh cùng các bạn khám phá những câu chuyện, bài thơ về gia đình, trường lớp, quê hương và những điều thân thương của tuổi thơ.
Trung Hoa
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