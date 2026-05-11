Thứ Hai, 11/5/2026, 21:48 (GMT+7)

Văn nghệ tổng hợp 11/5: Nắng tháng Năm

Tháng Năm về mang theo sắc nắng vàng của mùa hạ, không gay gắt hay oi nồng mà dịu dàng, tươi mới. Sắc nắng ấy có màu vàng của lúa chín, có sắc đỏ của những chùm phượng vỹ gọi mùa hoa học trò, sắc tím bằng lăng trong trẻo. Điểm xuyết trên bức tranh rực rỡ ấy là vòm trời cao vời vợi, khoác lên mình dải lụa xanh lơ mềm mại. Sắc nắng ấy còn đọng lại sâu trong ký ức mỗi người về thời mực tím đã qua, để mỗi khi nhớ về, ta lại thấy lòng mình ngân lên những nhịp điệu yêu thương.
Hương Ly
