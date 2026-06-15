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Xiaomi 18 bất ngờ lộ diện trên IMEI, hé lộ thay đổi lớn trong chiến lược flagship

Bảo Long15/06/2026 10:04

Dòng Xiaomi 18 (mã hiệu madrid) vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI với nhiều biến thể quốc tế, báo hiệu sự thay đổi về dải sản phẩm và thời gian ra mắt.

Các chứng nhận mới nhất từ cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA cho thấy Xiaomi đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho dòng flagship thế hệ tiếp theo. Việc Xiaomi 18 xuất hiện đồng loạt với nhiều mã hiệu dành cho các thị trường khác nhau báo hiệu một chiến lược phát hành toàn cầu có thể được đẩy sớm hơn thường lệ.

Xiaomi 18 xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI với 3 số model khác nhau
Xiaomi 18 xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI với 3 số model khác nhau

Lộ diện các biến thể quốc tế của Xiaomi 18

Theo dữ liệu rò rỉ, Xiaomi 18 có tên mã nội bộ là "madrid", đi kèm các số hiệu model bao gồm 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI và M154FF. Các mã hiệu này được xác định tương ứng với các phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và quốc tế.

Dòng flagship mới của Xiaomi

Truyền thống của hãng thường là ra mắt sản phẩm tại Trung Quốc trước, sau đó mới mở rộng sang các khu vực khác sau vài tháng. Tuy nhiên, sự xuất hiện sớm của các biến thể quốc tế cho thấy người dùng toàn cầu có thể tiếp cận Xiaomi 18 nhanh hơn các thế hệ tiền nhiệm.

Thông tin mã hiệu máy trên hệ thống

Nghi vấn thay đổi cấu trúc sản phẩm và hủy bỏ bản Ultra

Một điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cách đặt mã hiệu model của Xiaomi năm nay. Tên mã "madrid" vốn có vị trí tương đồng với phiên bản Pro trong hệ thống cũ, nhưng các dữ liệu từ Mi Code lại cho thấy nó có thể được gán cho phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Xiaomi 18 Ultra có khả năng bị hủy bỏ để tối ưu hóa chi phí sản xuất. Nếu thông tin này chính xác, cấu trúc dải sản phẩm flagship của Xiaomi sẽ có sự điều chỉnh lớn, tập trung trọng tâm vào hai phiên bản chủ chốt thay vì ba như trước đây.

Xiaomi 18 Series sẽ là một trong những dòng điện thoại dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Xiaomi 18 Series sẽ là một trong những dòng điện thoại dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Thông số kỹ thuật và thời điểm trình làng dự kiến

Dựa vào tiền tố "2611" trong mã hiệu, giới phân tích dự báo dòng Xiaomi 18 sẽ được trình làng vào khoảng tháng 11/2026. Thiết bị hứa hẹn sở hữu sức mạnh từ vi xử lý cao cấp nhất của Qualcomm tại thời điểm đó.

Đặc tínhThông số dự kiến
Vi xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Bộ nhớ RAMLPDDR6
Màn hình6,3 đến 6,4 inch
Khả năng kết nối5G, Wi-Fi 7

Trong khi chờ đợi thế hệ mới, dòng Xiaomi 17 Ultra vừa ra mắt vẫn đang là mẫu máy mạnh mẽ nhất của hãng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera 200MP và viên pin dung lượng lớn 6000mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W.

Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB 1TB
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              Xiaomi 18 bất ngờ lộ diện trên IMEI, hé lộ thay đổi lớn trong chiến lược flagship
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