Xiaomi 18 lộ diện qua chứng nhận NCC: Nâng cấp sạc nhanh 100W, sẵn sàng ra mắt toàn cầu Mẫu flagship Xiaomi 18 vừa đạt chứng nhận NCC, xác nhận trang bị sạc nhanh 100W cùng chuẩn kháng nước IP68 và có thể ra mắt toàn cầu sớm hơn thường lệ.

Mẫu điện thoại Xiaomi 18 phiên bản tiêu chuẩn vừa chính thức vượt qua quy trình kiểm định của cơ quan chứng nhận NCC tại Đài Loan. Dữ liệu từ cơ quan này xác nhận thiết bị sở hữu công nghệ sạc nhanh công suất 100W cùng khả năng kháng bụi, kháng nước theo chuẩn IP68. Mốc thời gian phê duyệt sớm cũng báo hiệu chiến lược mở bán toàn cầu của dòng flagship này có thể diễn ra sớm hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Xiaomi 18 Series đang được phát triển

Những thông số kỹ thuật lộ diện từ các cơ quan kiểm định

Chiếc flagship thế hệ mới của Xiaomi xuất hiện trên hệ thống dữ liệu của NCC dưới mã hiệu model 2611FPNFAG. Đáng chú ý, mã thiết bị này từng được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban Kinh tế Á - Âu (EEC) vào tháng 7. Việc liên tiếp đạt các chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế cho thấy sản phẩm đã hoàn thiện giai đoạn thử nghiệm phần cứng và sẵn sàng cho quy trình sản xuất hàng loạt.

Hồ sơ chứng nhận NCC tiết lộ thiết bị sẽ cung cấp hai phiên bản bộ nhớ trong bao gồm 256GB và 512GB. Đáng lưu ý, dung lượng khả dụng thực tế sau khi cài đặt hệ điều hành đạt mức tối thiểu lần lượt là 198GB và 469GB. Mức tối ưu hóa không gian lưu trữ này đáp ứng tốt nhu cầu quay video độ phân giải cao và cài đặt các tệp dữ liệu ứng dụng lớn. Bên cạnh đó, chuẩn bảo vệ IP68 tiếp tục hiện diện, đảm bảo độ bền cho linh kiện bên trong trước các tác động của nước và bụi bẩn.

Thông số Chi tiết ghi nhận từ chứng nhận NCC Mã model 2611FPNFAG Tùy chọn bộ nhớ 256GB (khả dụng 198GB) và 512GB (khả dụng 469GB) Chuẩn kháng bụi/nước IP68 Mã củ sạc đi kèm MDY-19-EX Công suất sạc tối đa 100W có dây

Nâng cấp sạc nhanh 100W và thay đổi trong lộ trình phát hành

Chi tiết đáng chú ý nhất về mặt phần cứng là bộ sạc đi kèm mang mã hiệu MDY-19-EX. Đối chiếu dữ liệu với chứng nhận từ TÜV Rheinland, bộ sạc này cung cấp công suất tối đa lên đến 100W qua giao thức kết nối có dây. Đây là bước cải tiến đáng kể so với các thế hệ trước, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy năng lượng cho thiết bị mà vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nhiệt học khắt khe.

Mốc thời gian cấp phép cũng cho thấy sự thay đổi chiến lược của nhà sản xuất. Trước đây, mẫu Xiaomi 17 phải chờ đến cuối tháng 10 năm 2025 mới hoàn tất chứng nhận NCC, sau đó mới bước vào đợt mở bán toàn cầu vào tháng 2 năm 2026. Việc Xiaomi 18 hoàn thành quy trình này sớm hơn hơn một tháng mở ra khả năng thiết bị sẽ xuất hiện trên thị trường quốc tế vào thời điểm sớm hơn thường lệ.

Dòng Xiaomi 18 có thể dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 2nm

Về kế hoạch phân phối, các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết Xiaomi có thể chia nhỏ lộ trình ra mắt. Hai biến thể cao cấp là Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max dự kiến được giới thiệu trước tại thị trường nội địa. Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn cùng mẫu máy đầu bảng Xiaomi 18 Ultra nhiều khả năng sẽ được công bố đồng thời trong một sự kiện toàn cầu vào tháng 12. Dòng máy mới cũng được kỳ vọng sẽ ứng dụng nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 phát triển trên tiến trình 2nm tiên tiến.