Xiaomi 18 lộ diện qua ốp lưng: cụm camera trở lại kiểu quen thuộc, pin 7.200 mAh, sạc nhanh 100W Ảnh ốp lưng rò rỉ cho thấy Xiaomi 18 có thể dùng lại bố cục camera quen thuộc, đi kèm chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, pin 7.200 mAh và sạc nhanh có dây 100W.

Hình ảnh ốp lưng bảo vệ rò rỉ cho thấy Xiaomi 18 có thể quay lại thiết kế cụm camera sau quen thuộc, khác với mô-đun trên dòng Xiaomi 17. Theo Gizmochina, các nguồn tin cũng đưa ra cấu hình sơ bộ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, pin 7.200 mAh và sạc nhanh có dây 100W. Xiaomi chưa xác nhận thông tin nào trong số này.

Cụm camera của Xiaomi 18: bước quay lại bố cục từng xuất hiện từ thế hệ Xiaomi 13

Ốp lưng rò rỉ có hai phiên bản màu đen và trắng. Cả hai đều cho thấy cụm camera gồm hai ống kính hình tròn kích thước lớn, một khu vực hình viên thuốc nhỏ hơn và một ô cắt dành cho đèn flash.

Bố cục này khác so với mô-đun camera trên dòng Xiaomi 17. Nó cũng gợi nhớ đến thiết kế Xiaomi từng áp dụng từ thế hệ Xiaomi 13.

Ốp lưng Xiaomi 18

Tuy nhiên, ốp lưng chỉ là phụ kiện bên thứ ba, nên chưa phải bằng chứng xác nhận hoàn toàn kiểu dáng chính thức của máy. Xiaomi vẫn chưa công bố hình ảnh hay thông tin về thiết kế của phiên bản này.

Cấu hình rò rỉ: chip 3nm, camera 200MP và viên pin lớn trong thân máy 6,4 inch

Về thông số, dữ liệu rò rỉ cho biết Xiaomi 18 có màn hình phẳng 6,4 inch, độ phân giải 1.5K. Máy dự kiến dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 sản xuất trên tiến trình 3nm.

Hệ thống ba camera gồm:

Cảm biến chính 200MP

Ống kính tele 200MP

Ống kính góc siêu rộng 50MP

Hạng mục Thông tin rò rỉ Màn hình Phẳng, 6,4 inch, độ phân giải 1.5K Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, tiến trình 3nm Camera Chính 200MP, tele 200MP, góc siêu rộng 50MP Pin 7.200 mAh Sạc nhanh có dây 100W

Điểm đáng chú ý nhất là viên pin 7.200 mAh trên bản tiêu chuẩn, đi kèm sạc nhanh có dây 100W. Dung lượng này nằm trong thân máy có màn hình 6,4 inch tương đối nhỏ gọn. Nếu thông tin chính xác, người dùng muốn pin dùng lâu sẽ không nhất thiết phải chuyển sang các dòng máy cỡ lớn.

Lộ trình ra mắt và dấu vết trong cơ sở dữ liệu chứng nhận

Các báo cáo trước đó cho biết Xiaomi có thể theo chiến lược tương tự Apple, tức giới thiệu Xiaomi 18 Pro trước. Phiên bản Pro dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 17/11/2026, còn biến thể tiêu chuẩn Xiaomi 18 có thể xuất hiện sau đó, vào khoảng tháng 12/2026.

Chứng nhận 3C bị phát hiện trước đó của Xiaomi 18

Bên cạnh đó, thiết bị đã xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu pháp lý. Mẫu máy đạt chứng nhận MIIT với mã hiệu 26122PN61G, còn phiên bản quốc tế mang mã M261DB. Các mã này cho thấy nhà sản xuất đang chuẩn bị phát hành máy tại nhiều thị trường.

Những điểm cần lưu ý khi đọc tin rò rỉ

Toàn bộ thông tin về thiết kế và cấu hình ở trên đến từ nguồn rò rỉ, chưa có xác nhận chính thức từ Xiaomi. Hình ảnh ốp lưng chỉ phản ánh gián tiếp hình dáng cụm camera. Các thông số, cũng như thời điểm ra mắt, vẫn có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức xuất hiện.

Nguồn: Gizmochina.