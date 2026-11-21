Xiaomi 18 Max rò rỉ: Snapdragon 8 Elite Gen 6, pin vượt 8000 mAh và vị trí trong dải flagship Xiaomi 18 Max dự kiến dùng chip 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6, pin trên 8000 mAh, camera cảm biến lớn và nằm giữa bản tiêu chuẩn với Pro Max, theo tin rò rỉ.

Xiaomi 18 Max được cho là sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và viên pin vượt mốc 8000 mAh, theo thông tin rò rỉ mới nhất. Sau khi các phiên bản Pro xuất hiện, mẫu Max tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ những nâng cấp về hiệu năng và thời lượng sử dụng.

Đây mới chỉ là tin đồn từ các nguồn bên ngoài, chưa có xác nhận chính thức từ Xiaomi. Các thông số có thể thay đổi trước khi sản phẩm ra mắt.

Cấu hình rò rỉ: chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 đi cùng pin dung lượng lớn

Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, một thiết bị màn hình lớn đang được phát triển với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Nguồn tin MyDrivers nhận định đây chính là Xiaomi 18 Max, với dung lượng pin vượt mức 8000 mAh.

Thông số cấu hình Xiaomi 18 Max

Bên cạnh viên pin lớn, máy còn được cho là trang bị cảm biến camera kích thước lớn nhằm cải thiện khả năng chụp ảnh. Về thiết kế, Xiaomi 18 Max dự kiến giữ ngôn ngữ tối giản như các thế hệ trước, nhưng được tinh chỉnh để tối ưu không gian bố trí linh kiện.

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Nằm ở đâu giữa bản tiêu chuẩn và Pro Max?

Trong hệ sinh thái hiện tại, Xiaomi 18 Max được định vị giữa phiên bản tiêu chuẩn và bản Pro Max. Máy dùng chung chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm với biến thể Pro nhỏ gọn, thay vì bản Extreme mạnh hơn.

Điều này cho thấy hãng có thể đặt trọng tâm của dòng Max vào thời lượng pin và màn hình lớn, thay vì hiệu năng đỉnh. Nhận định này là suy luận từ cách phân bố chip trong dải sản phẩm, chưa được nguồn tin xác nhận.

Mốc giá của Xiaomi 17 Max làm điểm tham chiếu

Để so sánh, người tiền nhiệm Xiaomi 17 Max ra mắt vào tháng 5 với giá khởi điểm 4.799 nhân dân tệ (tương đương khoảng 18,5 triệu đồng). Thế hệ mới được kỳ vọng mang lại cải tiến toàn diện nhưng vẫn giữ mức giá hợp lý, dù hiện chưa có thông tin giá bán của Xiaomi 18 Max.

Mẫu máy kế nhiệm Xiaomi 17 Max được kỳ vọng có giá tốt

Xiaomi 18 tiêu chuẩn: lựa chọn nhỏ gọn ra mắt trước

Song song với bản Max, Xiaomi 18 tiêu chuẩn dự kiến trình làng vào tháng tới. Các nhà bán lẻ tại Trung Quốc đã bắt đầu nhận đặt hàng trước dưới dạng đặt mù (blind order) cho thiết bị này.

Máy hướng đến người dùng thích thiết kế nhỏ gọn, thao tác một tay và không có màn hình phụ phía sau. Phiên bản này cũng dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6, với cấu hình cơ bản từ 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, tùy chọn cao nhất là 16GB RAM và 1TB bộ nhớ.

Mặt trước là màn hình phẳng OLED 1.5K 6,4 inch, dùng vật liệu phát quang M11.

Điều cần theo dõi tiếp

Nhìn chung, Xiaomi 18 Max đang hiện lên như một mẫu flagship thiên về pin và màn hình lớn, giữ mức hiệu năng ở nhóm cao nhưng không phải cao nhất. Các thông số về màn hình, camera cụ thể, công suất sạc và giá bán vẫn chưa được hé lộ, cần chờ thông tin chính thức từ Xiaomi.

Nguồn tham khảo: Gizmochina, MyDrivers.