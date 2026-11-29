Xiaomi 18 rò rỉ: màn hình OLED 6.4 inch, camera 200MP, pin 7,200mAh và bộ nhớ tối đa 1TB Xiaomi 18 (M261DB) được cho là có màn hình OLED phẳng 1.5K, tele tiềm vọng 200MP, sạc 100W, dự kiến ra mắt tháng 12 và đã mở đặt trước tại Trung Quốc.

Theo thông tin rò rỉ, Xiaomi 18 có thể dùng màn hình OLED phẳng 6.4 inch độ phân giải 1.5K, cụm camera 200MP kèm ống kính tele tiềm vọng và bộ nhớ trong tối đa 1TB. Máy dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới. Đây là các thông số chưa được hãng xác nhận chính thức.

Cùng lúc, mẫu máy mang mã model M261DB đã bắt đầu nhận đặt trước tại thị trường Trung Quốc. Việc mở đặt trước khi chưa công bố cấu hình cho thấy Xiaomi tự tin vào sức hút của dòng sản phẩm mới.

Đặt trước chỉ với 9.9 CNY: ưu đãi nào đang được áp dụng?

Các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc như JD.com và Tmall đã mở chương trình đặt trước Xiaomi 18. Người dùng có thể đặt cọc với mức phí nhỏ để nhận các ưu đãi đặc quyền từ hãng.

Chương trình đặt trước Xiaomi 18 tại Trung Quốc

Cụ thể, khách hàng đặt cọc 9.9 CNY (tương đương 385 ngàn đồng) trên cửa hàng chính thức sẽ nhận gói dịch vụ thay thế 365 ngày trị giá 399 CNY (tương đương 1.55 triệu đồng). Chính sách này giúp người mua yên tâm hơn trước các rủi ro phần cứng trong năm đầu sử dụng.

Nếu đổi ý và không mua máy, tiền cọc sẽ được hoàn trả tự động vào ngày 30 tháng 12 năm 2026. Ngoài ra, người đặt trước được hỗ trợ trả góp 0% trong 24 tháng và trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 1,400 CNY (tương đương 5.44 triệu đồng). Hiện các khuyến mãi này chỉ áp dụng cho thị trường nội địa.

Màn hình 6.4 inch phẳng và những thứ Xiaomi 18 được cho là lược bỏ

Theo báo cáo rò rỉ, Xiaomi 18 trang bị màn hình OLED 6.4 inch phẳng, độ phân giải 1.5K, sử dụng vật liệu phát quang M11. Máy sẽ không có màn hình phụ ở mặt lưng và không có tính năng bảo mật phần cứng chuyên sâu.

Thông số rò rỉ về Xiaomi 18 với màn hình OLED

Để có thêm mốc tham chiếu, Xiaomi 17T 5G đang bán dùng màn hình AMOLED 6.59 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz. Như vậy, kích thước màn hình của Xiaomi 18 theo tin đồn nhỏ hơn một mức so với mẫu này.

Tele tiềm vọng 200MP: nâng cấp đáng chú ý nhất của hệ thống camera

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất nằm ở nhiếp ảnh, khi ống kính tele tiềm vọng lần đầu xuất hiện trên dòng flagship tiêu chuẩn của Xiaomi. Cấu hình camera dự kiến gồm:

Camera chính: cảm biến 200MP, kích thước lớn 1/1.28 inch giúp thu sáng tốt.

cảm biến 200MP, kích thước lớn 1/1.28 inch giúp thu sáng tốt. Camera góc siêu rộng: độ phân giải 50MP.

độ phân giải 50MP. Camera tele tiềm vọng: độ phân giải 200MP, hỗ trợ zoom quang học 3x.

Để so sánh, Xiaomi 17T 5G dùng camera Leica 50MP có OIS. Nếu tin đồn chính xác, Xiaomi 18 sẽ có bước nhảy rõ rệt về độ phân giải ở cả camera chính lẫn tele.

Pin 7,200mAh trong thân máy 6.4 inch và sạc nhanh 100W

Về năng lượng, máy có thể có viên pin khoảng 7,200mAh. Việc đưa pin dung lượng lớn vào thiết bị 6.4 inch đòi hỏi công nghệ vật liệu pin mật độ cao.

Thiết bị cũng được cho là hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Xiaomi 17T 5G hiện dùng pin silicon-carbon 6500mAh và sạc nhanh HyperCharge 67W, nên các con số rò rỉ của Xiaomi 18 cao hơn ở cả dung lượng pin lẫn công suất sạc.

Bộ nhớ từ 12GB RAM đến 1TB: các tùy chọn cấu hình

Cấu hình bộ nhớ dự kiến khởi điểm từ 12GB RAM và 256GB ROM. Với người dùng cần lưu trữ dữ liệu lớn hoặc quay video độ phân giải cao, phiên bản cao cấp nhất có 16GB RAM và bộ nhớ trong lên đến 1TB.

Hạng mục Thông số rò rỉ Mã model M261DB Màn hình OLED phẳng 6.4 inch, 1.5K, vật liệu phát quang M11 Camera chính 200MP, cảm biến 1/1.28 inch Camera góc siêu rộng 50MP Camera tele tiềm vọng 200MP, zoom quang học 3x Pin Khoảng 7,200mAh Sạc Có dây 100W, không dây 50W Bộ nhớ 12GB RAM/256GB ROM đến 16GB RAM/1TB Thời gian ra mắt Dự kiến tháng 12

Các thông số trên lấy từ nguồn tin XimiTime và chưa được Xiaomi công bố, nên có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt chính thức.