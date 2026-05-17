Xiaomi dừng dự án ống kính từ tính trên dòng Xiaomi 18 để ưu tiên chất lượng quang học Hệ thống phụ kiện camera từ tính và ống kính rời dự kiến trang bị cho Xiaomi 18 và MIX Fold 5 đã bị đình chỉ nội bộ do không vượt qua các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe về chất lượng.

Tham vọng xây dựng hệ sinh thái phụ kiện từ tính cho các dòng flagship của Xiaomi đang phải đối mặt với rào cản kỹ thuật lớn. Theo nguồn tin từ leaker Digital Chat Station (DCS), dự án phát triển ống kính máy ảnh từ tính cho dòng Xiaomi 18 và mẫu điện thoại gập MIX Fold 5 đã chính thức bị đình chỉ nội bộ.

Rào cản về tiêu chuẩn chất lượng và độ ổn định

Ban đầu, Xiaomi kỳ vọng sẽ trình làng loạt phụ kiện sáng tạo này ngay trong năm nay. Tuy nhiên, các báo cáo kỹ thuật mới nhất cho thấy những mẫu phụ kiện tiềm năng nhất đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn phát triển khắt khe của hãng. Việc đảm bảo chất lượng quang học đồng nhất trên một hệ thống ống kính có thể tháo rời là một thách thức cực lớn về mặt vật lý và cơ khí.

Hệ sinh thái mà Xiaomi âm thầm thử nghiệm vốn rất đa dạng, dựa trên kết nối chân PIN hiện đại để đảm bảo độ trễ thấp và truyền điện ổn định. Các phụ kiện này bao gồm ống kính camera tháo rời, bộ chuyển đổi tele (teleconverter) dạng kẹp, quạt tản nhiệt từ tính và mô-đun màn hình phụ. Đáng tiếc, bộ đôi được cộng đồng mong chờ nhất là ống kính rời và bộ chuyển đổi tele đã thất bại trong các bài kiểm tra độ bền và hiệu suất quang học thực tế.

Ưu tiên trải nghiệm người dùng hơn các tính năng trình diễn

Việc dừng dự án này cho thấy thiết kế mô-đun máy ảnh rời hiện tại chưa đạt được độ ổn định cần thiết. Đối với một thương hiệu đang nỗ lực khẳng định vị thế trong phân khúc nhiếp ảnh cao cấp thông qua hợp tác với Leica, việc tung ra một hệ thống ống kính chưa hoàn thiện có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín dòng sản phẩm flagship.

Hệ thống ngàm kết nối sử dụng chốt PIN trực tiếp vào khung máy vốn được hứa hẹn mang lại khả năng truyền tải dữ liệu vượt trội so với các chuẩn từ tính không dây thông thường. Tuy nhiên, các yếu tố như độ căn chỉnh tiêu cực tuyệt đối, khả năng chống bụi và độ bền cơ học của cơ chế tháo lắp là những bài toán mà đội ngũ kỹ sư vẫn chưa tìm được lời giải tối ưu ở thời điểm hiện tại.

Quyết định tạm dừng dự án được đánh giá là bước đi thận trọng của Xiaomi. Thay vì chạy theo các tính năng mang tính quảng bá nhưng thiếu thực tiễn, hãng tập trung vào việc duy trì chất lượng cho dòng Xiaomi 18 series và MIX Fold 5 sắp ra mắt, đảm bảo người dùng có được trải nghiệm chụp ảnh ổn định và cao cấp nhất.