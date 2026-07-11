Xiaomi M261DB, nhiều khả năng là Xiaomi 18, đạt chứng nhận 3C tại Trung Quốc với sạc nhanh 100W Dữ liệu 3C ngày 6/11 cho thấy mã máy M261DB hỗ trợ sạc 100W, được cho là Xiaomi 18 bản tiêu chuẩn và có thể ra mắt vào tháng 12 sau khi dòng Pro đã ra mắt.

Mẫu điện thoại Xiaomi mang mã hiệu M261DB vừa đạt chứng nhận 3C tại Trung Quốc, với công suất sạc nhanh 100W. Theo Gizmochina, đây được cho là phiên bản Xiaomi 18 tiêu chuẩn, dự kiến trình làng vào tháng 12 tới, sau khi dòng Pro xuất hiện trước đó.

Chứng nhận 3C nói gì về Xiaomi M261DB?

Dữ liệu từ cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc ghi nhận vào ngày 6/11 cho thấy thiết bị mã M261DB hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 100W. Cơ sở dữ liệu này chưa nêu tên thương mại chính thức hay ngày phát hành cụ thể. Tuy vậy, các nguồn tin rò rỉ đều cho rằng mã máy này tương ứng với Xiaomi 18 tiêu chuẩn.

Chứng nhận 3C của điện thoại Xiaomi 18

Việc hoàn tất chứng chỉ 3C thường là bước chuẩn bị quan trọng của nhà sản xuất. Bước này diễn ra khoảng vài tuần trước khi sản phẩm được công bố chính thức trên thị trường.

Vì sao bản tiêu chuẩn ra mắt sau dòng Pro?

Sự kiện giới thiệu dòng Xiaomi 18 Pro diễn ra vào ngày 23/9 nhưng không có phiên bản tiêu chuẩn. Khi trả lời câu hỏi của người dùng trên mạng xã hội Weibo, ông Lu Weibing, Đối tác kiêm Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, xác nhận bản tiêu chuẩn vẫn tồn tại và sẽ ra mắt riêng sau.

Trước đó, chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station dự đoán các phiên bản Pro sẽ ra mắt trước, còn bản tiêu chuẩn nối tiếp vào tháng 12. Dữ liệu 3C xuất hiện vào đầu tháng 11 phù hợp với khung thời gian này.

Thông số được đồn đoán: pin lớn hơn cả bản Pro

Theo các thông tin rò rỉ, Xiaomi 18 tiêu chuẩn có thể dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm. Máy cũng được đồn đoán có cảm biến camera 200MP và pin dung lượng 7,200mAh.

Nếu các thông số này chính xác, dung lượng pin của bản tiêu chuẩn sẽ nhỉnh hơn 200mAh so với Xiaomi 18 Pro. Đây vẫn là thông tin chưa được Xiaomi xác nhận.

Xiaomi trước đó không lâu đã ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro

Đặt cạnh Xiaomi 18 Pro đã ra mắt

Để dễ hình dung, bảng dưới đây đối chiếu thông số rò rỉ của bản tiêu chuẩn với những gì Xiaomi 18 Pro đã công bố, theo dữ liệu nguồn cung cấp.

Hạng mục Xiaomi 18 tiêu chuẩn (tin rò rỉ) Xiaomi 18 Pro (đã ra mắt) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, tiến trình 2nm Nguồn không nêu Camera Cảm biến 200MP Hệ thống 3 camera Leica Pin 7,200mAh 7,000mAh Sạc nhanh 100W (theo chứng nhận 3C của mã M261DB) Nguồn không nêu Màn hình Nguồn không nêu 6.4 inch M11, độ sáng tối đa 4,000 nits Bảo mật Nguồn không nêu Tính năng riêng tư cấp độ phần cứng

Những điều cần lưu ý

Chứng nhận 3C xác nhận khả năng sạc 100W của mã máy M261DB, nhưng chưa khẳng định tên gọi thương mại hay thời điểm bán ra. Các thông số về chip, camera và pin hiện đến từ nguồn rò rỉ, nên người dùng cần chờ công bố chính thức từ Xiaomi.

Nhìn chung, lời xác nhận của ông Lu Weibing, dự đoán về lộ trình tháng 12 và dữ liệu 3C xuất hiện vào đầu tháng 11 cùng chỉ về một hướng. Xiaomi 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng sắp ra mắt.