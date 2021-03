Nữ công nhân ngành điện Hà Tĩnh gần 20 năm “bám lưới” vùng biên

Vì vậy, tôi càng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn trước khi lên lưới. “Không an toàn, không lên lưới” là câu khẩu hiệu mình luôn nhắc nhớ bản thân trong hàng chục năm qua. Hơn nữa, việc tuân thủ an toàn lao động cũng là góp phần quan trọng để lan tỏa văn hóa EVN.

Vì vậy, tôi càng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn trước khi lên lưới. “Không an toàn, không lên lưới” là câu khẩu hiệu mình luôn nhắc nhớ bản thân trong hàng chục năm qua. Hơn nữa, việc tuân thủ an toàn lao động cũng là góp phần quan trọng để lan tỏa văn hóa EVN.