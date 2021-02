Tôi lên đường tòng quân!

Năm 2021, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển 1.200 công dân nhập ngũ. Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên không chỉ đủ chỉ tiêu mà chất lượng đều tăng so với các năm trước (đại học và cao đẳng đạt 9,4%, so với năm 2020 là 5,3%; sức khỏe loại 1 và 2 là 78,3%, so với năm 2020 là 64%; công dân nhập ngũ là giáo dân 10,25%, so với năm 2020 là 8,4%...).

