Bên cạnh việc khoan, nghề tạo trầm cũng có một số rất ít người làm công việc đục dó. Việc đục còn vất vả hơn khoan do làm thủ công hoàn toàn. Người thợ đục cũng thường có thu nhập thấp hơn so với thợ khoan do năng suất công việc thấp hơn.

