Chọn đúng người, gửi trọn niềm tin

PV - 07/03/2026 15:42

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang cận kề. Thời điểm này, tại các địa phương, không khí vận động bầu cử diễn ra sôi nổi, nghiêm túc; các ứng cử viên tích cực tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, đa dạng hình thức, giúp cử tri nắm vững tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như những điểm mới của kỳ bầu cử lần này. Chọn đúng người không chỉ là thực hiện một quy trình theo luật định, mà là sự cân nhắc kỹ lưỡng để gửi trọn niềm tin. Mỗi lá phiếu hôm nay chính là sự lựa chọn cho tương lai — lựa chọn những đại biểu đủ tâm, đủ tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.