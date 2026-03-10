Về Báo Hà Tĩnh
Đảng trong cuộc sống

Chủ động tạo nguồn, phát triển đảng vững chắc từ cơ sở

Hà Vân - 10/03/2026 11:05

Từ sự chủ động trong tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay từ cơ sở, công tác phát triển đảng viên ở Hà Tĩnh đang từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.

Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Quy định 377 của Bộ Chính trị: Quan liêu, xa dân có thể mất chức
Đảng trong cuộc sống

Quy định 377 của Bộ Chính trị: Quan liêu, xa dân có thể mất chức

"Phủ xanh" thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng trong cuộc sống

"Phủ xanh" thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bí thư Chi bộ - người "giữ lửa" phong trào cơ sở"
Đảng trong cuộc sống

Bí thư Chi bộ - người "giữ lửa" phong trào cơ sở"

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Nền tảng củng cố niềm tin của nhân dân
Đảng trong cuộc sống

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Nền tảng củng cố niềm tin của nhân dân

Nghe dân để sửa mình
Đảng trong cuộc sống

Nghe dân để sửa mình

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO