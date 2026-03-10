Chủ động tạo nguồn, phát triển đảng vững chắc từ cơ sở

Hà Vân - 10/03/2026 11:05

Từ sự chủ động trong tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay từ cơ sở, công tác phát triển đảng viên ở Hà Tĩnh đang từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.