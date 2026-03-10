Phố phường Hà Tĩnh hướng về ngày hội lớn

Tuệ Trang - 10/03/2026 11:12

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng tích cực của cử tri, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa rộng khắp trên địa bàn Hà Tĩnh.