Thành Sen – sắc xuân đô thị trung tâm

Kiều Sương - 24/02/2026 14:06

Những ngày này, tại phường Thành Sen, đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh, đang khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại với những công trình hạ tầng đồng bộ, những khu dân cư mới hình thành và không gian đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp. Xuân mới 2026 ở Thành Sen vì thế không chỉ là mùa của sắc hoa, mà còn là mùa của niềm tin, của khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế một trung tâm năng động, giàu tiềm năng phát triển của tỉnh nhà.