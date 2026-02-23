Về Báo Hà Tĩnh
Đưa NQ 72-NQ/TW vào thực tiễn: Giải pháp của ngành y tế Hà Tĩnh

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về “một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” đã mở ra một tư duy mới, tầm nhìn mới cho ngành y tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Thực hiện Nghị quyết,  ngành y tế Hà Tĩnh đã cụ thể hóa bằng những mục tiêu, giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, lấy người dân làm trung tâm.
