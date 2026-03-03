Về Báo Hà Tĩnh
Nhịp sống đô thị

Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

PV - 03/03/2026 18:41
Thời gian qua, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để đầu tư mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, chung tay cùng chính quyền chỉnh trang hạ tầng giao thông. Sự đồng thuận ấy đang từng ngày làm thay đổi diện mạo đô thị, tạo nên những tuyến phố khang trang, sạch đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh.
