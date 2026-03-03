Về Báo Hà Tĩnh
Đảng trong cuộc sống

Quy định 377 của Bộ Chính trị: Quan liêu, xa dân có thể mất chức

PV - 03/03/2026 18:37
Quy định  377 của Bộ Chính trị ngày 8/10/2025 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ đã xác lập một thước đo quan trọng trong công tác cán bộ: trách nhiệm trước nhân dân. Theo đó, những biểu hiện quan liêu, xa dân không chỉ bị nhắc nhở, phê bình, mà có thể trở thành căn cứ để xem xét miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
"Phủ xanh" thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng trong cuộc sống

"Phủ xanh" thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bí thư Chi bộ - người "giữ lửa" phong trào cơ sở"
Đảng trong cuộc sống

Bí thư Chi bộ - người "giữ lửa" phong trào cơ sở"

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Nền tảng củng cố niềm tin của nhân dân
Đảng trong cuộc sống

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Nền tảng củng cố niềm tin của nhân dân

Nghe dân để sửa mình
Đảng trong cuộc sống

Nghe dân để sửa mình

Hà Tĩnh đổi mới sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 50
Đảng trong cuộc sống

Hà Tĩnh đổi mới sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 50

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO