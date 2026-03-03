Quy định 377 của Bộ Chính trị: Quan liêu, xa dân có thể mất chức

PV - 03/03/2026 18:37

Quy định 377 của Bộ Chính trị ngày 8/10/2025 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ đã xác lập một thước đo quan trọng trong công tác cán bộ: trách nhiệm trước nhân dân. Theo đó, những biểu hiện quan liêu, xa dân không chỉ bị nhắc nhở, phê bình, mà có thể trở thành căn cứ để xem xét miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ.