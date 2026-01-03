Đầu xuân ngẫm về hoa trong Truyện Kiều

Phan Dung - 01/03/2026 15:09

Tử cổ chí kim, chơi hoa, thưởng hoa... đã có không ít tài tử, thi nhân đã luôn nghiêng mình trước vẻ đẹp của hoa, từ đó mà nhiều tuyệt tác cũng đã ra đời. Nhưng cũng có chuyện “Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa”. Chính vì thế, yêu và hiểu hoa như đại thi hào Nguyễn Du càng thật hiếm. Ngày xuân, nói chuyện về hoa trong Truyện Kiều vì thế càng thú vị. Chỉ riêng từ “hoa” ở tác phẩm này đã bao hàm nhiều giá trị trong văn học và văn hóa Việt Nam.