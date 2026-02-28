Về Báo Hà Tĩnh
Quốc phòng toàn dân

Vững bước lên đường nhập ngũ

BoDoi - 28/02/2026 10:35

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân mới, hàng ngàn thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đang hân hoan chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Bảo vệ bình yên vùng trời Tổ quốc
Quốc phòng toàn dân

Bảo vệ bình yên vùng trời Tổ quốc

Hiệu quả từ đề án 2036
Quốc phòng toàn dân

Hiệu quả từ đề án 2036

CCB Hà Tĩnh - Xây dựng hội vững mạnh toàn diện
Quốc phòng toàn dân

CCB Hà Tĩnh - Xây dựng hội vững mạnh toàn diện

Quốc phòng toàn dân
Quốc phòng toàn dân

Quốc phòng toàn dân

Tuổi trẻ Bộ CHQS tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển
Quốc phòng toàn dân

Tuổi trẻ Bộ CHQS tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO