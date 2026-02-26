Vấn đề hôm nay: “Việc tìm người - Cơ hội vàng cho lao động Hà Tĩnh”

PV - 26/02/2026 21:30

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án lớn được triển khai. Nhu cầu lao động tăng mạnh. Chỉ tính riêng sau Tết nguyên đán Bính Ngọ, đang có hơn 100 doanh nghiệp cần tuyển gần 8.300 lao động. Câu hỏi đặt ra là vì sao một tỉnh có hàng chục nghìn lao động làm việc ngoài tỉnh, thậm chí ở nước ngoài… nhưng doanh nghiệp trong tỉnh vẫn “khát” nhân lực? Thu nhập, môi trường làm việc, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng hay chính từ sự thiếu thông tin, trải nghiệm của người lao động?