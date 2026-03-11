Đảm bảo an toàn cho Ngày hội non sông

PV - 11/03/2026 18:59

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, tăng cường nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần để ngày hội của toàn dân diễn ra an toàn, thành công.