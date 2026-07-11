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Nông thôn mới

Dân vận khéo: Chìa khóa nâng tầm tiêu chí nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Khánh Huyền - 11/07/2026 16:14
Sáp nhập xã, “Dân vận khéo" là chìa khóa khơi dậy sức dân, nâng tầm tiêu chí nông thôn mới ở Hà Tĩnh
Dân vận khéo: Chìa khóa nâng tầm tiêu chí nông thôn mới ở Hà Tĩnh
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