Dân vận khéo: Chìa khóa nâng tầm tiêu chí nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Khánh Huyền - 11/07/2026 16:14

Sáp nhập xã, “Dân vận khéo" là chìa khóa khơi dậy sức dân, nâng tầm tiêu chí nông thôn mới ở Hà Tĩnh