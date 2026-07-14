Đảng trong cuộc sống: Đúng người, đúng việc qua những bước đột phá về công tác cán bộ

Dương Thị Phương - 14/07/2026 20:35

Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu “đúng người, đúng việc”