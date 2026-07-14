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Đảng trong cuộc sống

Đảng trong cuộc sống: Đúng người, đúng việc qua những bước đột phá về công tác cán bộ

Dương Thị Phương - 14/07/2026 20:35
Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác cán bộ nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu “đúng người, đúng việc”
Đúng người, đúng việc qua những bước đột phá về công tác cán bộ
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