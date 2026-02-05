Đồn Biên phòng "2 không" vững vàng nơi biên cương

PV - 02/05/2026 19:50

Giữa đại ngàn biên giới Hà Tĩnh, có một đồn biên phòng được gọi bằng cái tên khá đặc biệt: Đồn “hai không”. Không dân cư, không đường đi, để đến được nơi đây, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền hoặc băng rừng vượt suối. Thế nhưng, giữa không gian biệt lập ấy, vẫn có những người lính ngày đêm bám trụ, giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Cùng đến với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang nơi đại ngàn rừng quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh để cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi tuyến đầu.