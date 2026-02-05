Đánh thức đất hoang, nâng tầm kinh tế

Phan Trọng Hùng - 02/05/2026 19:40

Gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, việc cải tạo vườn tạp đã được các địa phương triển khai từ nhiều năm nay và đang tiếp tục được nâng cao chất lượng. Trên cơ sở đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang vườn hộ, tận dụng hiệu quả diện tích đất sẵn có để phát triển kinh tế vườn. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh và ngành nông nghiệp, nhiều mô hình vườn mẫu được hình thành và phát huy hiệu quả. Từ những khu vườn từng bỏ hoang hoặc canh tác kém hiệu quả, người dân đã biết quy hoạch lại, lựa chọn cây trồng phù hợp, đưa vào sản xuất các loại cây ăn quả, rau màu có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, thu nhập được nâng lên, đời sống từng bước cải thiện, diện mạo nông thôn cũng ngày càng khởi sắc.