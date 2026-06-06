Từ thao trường đến tuyến đầu biên cương

Sơn Thủy - 06/06/2026 16:01

Trên thao trường Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, những chiến sĩ trẻ đang từng ngày rèn bản lĩnh, luyện ý chí, bồi dưỡng kỹ năng quân sự