Kỳ Xuân – miền biển bình yên gọi mùa hè.

Quỳnh Nga - 06/06/2026 15:29

Với vẻ đẹp nguyên sơ, làn nước trong xanh, bãi cát dài và không gian yên bình, biển Kỳ Xuân đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch hè.