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Non nước Hồng Lam

Thạch Xuân (Hà Tĩnh): điểm hẹn mùa hè!

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 08/06/2026 11:30
Thạch Xuân (Hà Tĩnh)- một vùng bán sơn địa xanh mướt, không gian trong lành, như một thiên đường giải nhiệt ẩn mình dưới chân núi.
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