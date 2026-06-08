Thạch Xuân (Hà Tĩnh): điểm hẹn mùa hè!

Nguyễn Hoàng Kiều Anh - 08/06/2026 11:30

Thạch Xuân (Hà Tĩnh)- một vùng bán sơn địa xanh mướt, không gian trong lành, như một thiên đường giải nhiệt ẩn mình dưới chân núi.