Số hóa di sản: "Luồng gió mới" cho bảo tồn văn hóa

Thái Mỹ Dung - 06/06/2026 18:47

Trong xu thế chuyển đổi số, nhiều giá trị văn hóa của Hà Tĩnh đang được bảo tồn và lan tỏa hiệu quả thông qua số hóa tư liệu.