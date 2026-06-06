Nâng chất nông thôn mới từ phương châm "4 tại chỗ"

Nguyễn Văn Sơn - 06/06/2026 18:47

Việc thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” đang trở thành giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng và tính bền vững của nông thôn mới.