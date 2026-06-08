Khu công nghiệp Đại Kim loay hoay tìm nhà đầu tư

Nguyễn Thị Tâm - 08/06/2026 18:37

Được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế nhưng sau gần 20 năm, Khu công nghiệp Đại Kim vẫn "thưa thớt" nhà đầu tư.