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10 phút kinh tế

Khu công nghiệp Đại Kim loay hoay tìm nhà đầu tư

Nguyễn Thị Tâm - 08/06/2026 18:37
Được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế nhưng sau gần 20 năm, Khu công nghiệp Đại Kim vẫn "thưa thớt" nhà đầu tư.
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